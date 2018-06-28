Москва, 28 июня, 2018, 07:10 — ИА Регнум. Торги по рублю завершились 27 июня разнонаправленно. Рубль подешевел к доллару США и укрепился к евро. Его ослабление к американцу было обусловлено укреплением доллара, несмотря на снижение доходности американских облигаций. А к евро он укрепился на фоне падения единой валюты на глобальном валютном рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Минфин на состоявшемся 27 июня аукционе разместил два выпуска ОФЗ на общую сумму 19,322 млрд рублей из 20 млрд рублей. Спрос превысил предложение в 3 раза и составил 62,98 млрд рублей, при этом полностью получить 20 млрд не удалось. Можно опять сказать, что аукцион провалился. Индекс RGBI снизился на 0,36%, до 139,46.

Несмотря на снижение курса, в начале сессии рубль укреплялся к доллару до 62,87 на фоне сильного роста цен на нефть, так как данные минэнерго США по запасам нефти в стране показали наибольшее снижение с начала года.

Напомним, 28 июня по рублёвым парам ожидается движение в сформировавшихся диапазонах. Для пары доллар/рубль диапазон находится между уровней 62,62 и 63,40 руб., евро/рубль — 72,17 и 74,31 руб. На данный момент нет факторов, которые бы могли сегодня вытолкнуть цены из них. Из-за высоких цен на нефть рубль останется стабильным к инвалютам ещё какое-то время.

Напомним, 27 июня по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 20 коп. (+0,32%), до 63,23 руб., курс евро понизился на 31 коп. (-0,43%), до 73,10 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,5 млрд (+11,42%), евро/рубль — 615,5 млн евро (+41,85%).

Читайте также: Рубль подавлен в преддверии саммита ЕС