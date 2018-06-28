Москва, 28 июня, 2018, 07:10 — ИА Регнум. Визит в Москву помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона помог согласовать дату и место проведения встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщил 27 июня помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«Могу сказать, что достигнута договоренность о проведении саммита, даже договоренность о времени и месте его проведения», — сказал он журналистам.

Также Ушаков подчеркнул, что более конкретная информация по данному вопросу будет обнародована 28 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Дональд Трамп на встрече с Владимиром Путиным намерен обсудить «широкий спектр вопросов, требующих решения», в частности, предметом переговоров могут стать экономические отношения Москвы и Вашингтона, кризис на Украине и ситуация в Сирии. Также американский лидер может затронуть тему «российского вмешательства» в президентские выборы в США.