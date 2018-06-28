Казань, 28 июня, 2018, 06:38 — ИА Регнум. Обанкроченный весной 2017 года «ИнтехБанк» из Казани, задолжавший своим кредиторам более 24,559 млрд рублей, устраивает большую распродажу. На торги, которые пройдут 8 августа 2018 года, выставлено 1169 лотов, среди которых автомобили, банкоматы, платёжные терминалы, монеты, слитки, ценные бумаги, объекты недвижимости, а также дебиторская задолженность бывших клиентов банка. В список выставленного на торги попало даже одно здание — памятник истории и культуры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

Необычный лот находится на улице Шигабутдина Марджани, 24 в Казани. Это нежилое трёхэтажное здание общей площадью 1 917,1 кв. м с земельным участком 730 кв. м. Здание является вновь выявленным памятником истории и культуры — Казанская учительская семинария (второе здание, 1873 г.). Начальная цена данного лота превышает 172,579 млн рублей.

Почти всё имущество находится в Татарии, кроме одного бывшего офиса банка — нежилое помещение общей площадью 296,2 кв. м расположено в Москве и выставлено на продажу с начальной ценой более 44,499 млн рублей.

«ИнтехБанк» в рамках данных торгов также планирует избавиться от векселей компании «Новая нефтехимия», аффилированной с Робертом Мусиным — экс-председателем правлением другого банкрота «Татфондбанка». ООО «Новая нефтехимия», связывающее два банка между собой, на сегодня находится на одном из этапов банкротной процедуры. Векселя ООО, являющегося крупным акционером ТФБ (более 17%) и «Татагропромбанка» с долей 46,58%, оценили в 455,41 млн рублей.

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Среди компаний, право требования задолженности с которых планирует продать «ИнтехБанк», — застройщики, фирмы, аффилированные с «Татфондбанком», акционеры самого банка, находящиеся в банкротном состоянии, а также агрофирмы.

Среди автомобилей, представленных на торгах, самые дорогие: Land Rover Range Rover 2013 года выпуска — 3 918 780 рубля, Volkswagen Multivan 2012 года — 2 214 406,78 рубля и Toyota Land Cruiser 200 2010 года выпуска — 1 792 420 рублей.

Напомним, «ИнтехБанк» лишился лицензии в один день с «Татфондбанком» — 3 марта 2017 года, а банкротом его признали в середине апреля. На начало мая 2018 года установлена задолженность банка перед 3 601 кредитором на общую сумму 24 559 236 000 рублей. Руководство банка подозревается в выводе активов на сумму 873 млн рублей. Уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») еще расследуется, но его фигурантами уже стали председатель правления «ИнтехБанка» и его первый заместитель.

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