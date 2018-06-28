Южно-Сахалинск, 28 июня, 2018, 06:43 — ИА Регнум. Рост цен на топливо приведет к крайне негативным долгосрочным последствиям для рыбной отрасли и потребителей. Эксперты Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) не сгущают краски: уже сегодня рост цен на нефтепродукты приводит к повышению цен на рыбную продукцию. Увидят ли россияне рыбу на своих столах в ближайшем будущем и сохранит ли Россия рыбопромысловую отрасль? — выяснял корреспондент ИА REGNUM.

Рыба

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«Отпускная цена на топливо постоянно растёт, начиная с 2010 года. Данные Росстата демонстрируют резкий подъём цены в период с 2010 по 2012 годы, а также её постоянный рост с 2014 года. За последние 8 лет цена за тонну дизельного топлива выросла более чем в 2 раза: с 16 340 рублей до 35 500 рублей. По информации Ассоциации добытчиков минтая, в портах и районах промысла также отмечен рост стоимости дизтоплива: с 24 000 рублей за тонну в 2010 году до 52 000 рублей в 2018-м. По отдельным видам продукции затраты на топливо достигают 25% в себестоимости. Если в 2014 году отпускная цена обезличенной рыбопродукции составляла 60 рублей за килограмм, то в 2018 году она выросла до 65 рублей. При этом доля топлива в себестоимости продукции увеличилась намного значительнее: в 1,5 раза, с 9,8 рубля в 2014 году до 15,4 рубля в 2018 году», — привёл цифры и факты президент ВАРПЭ Герман Зверев.

В ВАРПЭ убеждены: рост цен на топливо может иметь гораздо более катастрофические последствия для итоговой стоимости рыбной продукции, так как в цене реализации присутствует большая доля транспортных расходов: от доставки топлива в районы промыслов, транспортировки рыбопродукции в порты до перевозки рыбопродукции ритейлеру.

«Предприятия рыбохозяйственного комплекса прогнозируют долгосрочные негативные последствия, связанные с ростом цен на топливо. Рост конечной цены реализации приводит к снижению рентабельности производства. Предприятия теряют в прибыли. Это означает, что вся отрасль может столкнуться с неизбежным снижением объёмов инвестиций и последующим замедлением модернизации производственных процессов», — подчеркнул Герман Зверев.

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Как сообщало ИА REGNUM, рост цен на топливо очень негативно отражается на всех без исключения сферах жизнедеятельности Дальнего Востока. Для огромного, удалённого от основной России и холодного макрорегиона слово «топливо» является синонимом слова «жизнь». Как показала практика прошлых лет, если дальневосточники останутся без рыбы — они пойдут на митинги.

Тревогу вызывает и инициатива правительства РФ о поправках в Налоговый кодекс, согласно которым ставки сбора за вылов водных биоресурсов вырастут в сотни раз. В частности, ставки сбора ставки сбора за вылов тонны наваги или камбалы вырастут в 210 раз.

В дальневосточных регионах инициативу правительства уже назвали «антинародной».

Однако в Росрыболовстве не согласны с такой оценкой и настаивают на том, что мера направлена на создание справедливых правил игры для рыбаков и на повышение доступности рыбопродукции на рыбном рынке.

Но рыбаки Дальнего Востока предлагают рассматривать все подорожания в комплексе, в том числе и рост цен на топливо.

«Рыба и так подорожает. И в связи с ростом цен на топливо, и в связи с повышением ставок сбора. Если бы деньги, которые правительство собирается взять с рыбаков, шли на развитие отрасли, то инициативу можно было бы обсуждать. Но эти деньги уйдут «в общий котел». Рыбная отрасль с них ничего не получит. Кроме подорожания рыбы», — сказал зампред рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Евгений Кабанов.

Росрыболовство категорически не поддержало и идею правительства Сахалинской области о бесплатном вылове «трёх хвостов» горбуши в день во время путины на удочку для еды. Ведомство продолжает упорствовать, даже не взирая на то, что идею сахалинских властей поддержали и наука, и Пограничная служба ФСБ РФ, и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.