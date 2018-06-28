Вашингтон, 28 июня, 2018, 05:30 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп на встрече с российским лидером Владимиром Путиным намерен обсудить «широкий спектр вопросов, требующих решения». Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс, передаёт Bloomberg.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп

В частности, по его словам, предметом переговоров могут стать экономические отношения России и США, ситуация на Украине и в Сирии. Кроме этого Трамп может затронуть тему «российского вмешательства» в президентские выборы в США, заявил Пенс.

Напомним, 27 июня помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон достигли договорённости о дате и месте встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

Как ожидается, Кремль и Белый дом официально анонсируют встречу 28 июня. Между тем, по сообщениям СМИ, Дональд Трамп уже сообщил, что встреча пройдёт в Хельсинки во время его поездки в Европу после саммита НАТО.