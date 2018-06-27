Лос-Анджелес, США, 28 июня, 2018, 02:53 — ИА Регнум. Кинокритики из американского журнала Variety составили список из картин первой половины 2018 года, заслуживающих выдвижения на премию «Оскар».

Цитата из к/ф «Тебя здесь никогда не было». Реж. Линн Рэмси. 2017. США Кровь

Эксперты разделили фильмы по номинациям, в которых, по их мнению, должны участвовать избранные ими кинофильмы. Так, например, в категории «Лучший фильм» критики выделили картину «Тебя здесь никогда не было» как потенциального победителя, а в качестве других номинантов назвали фильмы «Черная Пантера», «Первая реформаторская церковь», «Реинкарнация» и «Наездник»

Как сообщало ИА REGNUM, кинокритики журнала The Guardian составили рейтинг самых страшных фильмов в истории кино, где первое место заняла картина «А теперь не смотри» Николаса Роуга.