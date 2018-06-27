Москва, 28 июня, 2018, 00:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 27 июня подписал закон о мерах по противодействию хищению средств с банковских карт. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковские карты

Закон предусматривает создание правового механизма, позволяющего предотвращать снятие денежных средств, несанкционированное клиентом, и хищение средств со счетов при операциях с использованием систем дистанционного банковского обслуживания.

В частности, закон даёт право операторам по переводу денежных средств приостанавливать на срок до двух дней операции, в которых содержатся признаки перевода средств без согласия плательщика. После приостановки операции должен будет незамедлительно связаться с клиентом для подтверждения перевода средств по телефону или через электронную почту. В случае невозможности выйти на связь с клиентом операция будет проведена по истечении двух дней.

Согласно документу, перечень наиболее вероятных признаков осуществления денежного перевода без согласия плательщика будет устанавливаться банками по согласованию с Центробанком России.

Документ был принят Государственной думой 5 июня и одобрен Советом Федерации 20 июня 2018 года.