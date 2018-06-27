Лос-Анджелес, США, 28 июня, 2018, 00:39 — ИА Регнум. Американский актер Леонардо Ди Каприо показал фотографию с Брэдом Питтом на съемочной площадке нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» в своем Instagram.

Скриншот instagram.com. Леонардо Ди Каприо Леонардо Ди Каприо и Бред Питт

На фотографии Питт и Ди Каприо показаны в образе своих киногероев: Ди Каприо в роли актера Рика Далтона, а Питт в роли его дублера Клиффа Бута.

Как сообщало ИА REGNUM, в сети появились кадры со съемочной площадки фильма «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, на которых можно увидеть самого режиссера на фоне закусочной Taco Bell.