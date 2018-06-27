Москва, 28 июня, 2018, 00:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 27 июня подписал поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми вводятся штрафы за неисполнение закона об анонимайзерах. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Анонимность

В соответствии с новой редакцией КоАП, за выдачу поисковыми системами ссылок на сервисы обхода блокировок запрещённых сайтов будут взиматься штрафы в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей для граждан, от 30 тысяч до 50 тысяч рублей — для должностных лиц, от 500 тысяч до 700 тысяч рублей — для юридических лиц.

Законопроект был принят Государственной думой 5 июня и одобрен Советом Федерации 10 июня 2018 года.

Напомним, что в России с ноябре минувшего года действует закон, запрещающий анонимайзером и VPN-сервисам предоставлять пользователям доступ к заблокированным в стране интернет-ресурсам.