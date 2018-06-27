Москва, 27 июня, 2018, 23:04 — ИА Регнум. 27 июня на стадионе «Открытие Арена» был разыгран матч заключительного 3-го тура группы E в рамках чемпионата мира — 2018 между национальными сборными Сербии и Бразилии. Противостояние завершилось уверенной победой бразильцев со счётом 2:0.

Fifa.com Бразилия против Сербии

Первый гол на 36-й минуте забил хавбэк «Барселоны» Паулиньо после передачи Фелиппе Коутиньо — 0:1. На экваторе второго тайма центральный защитник «Пари-Сен Жермен» Тиаго Сильва удвоил преимущество, замкнув навес Неймара — 0:2.

Статистика матча (Сербия/Бразилия)

Удары 7/11

Удары в створ 1/6

Владение 45%/55%

Фолы 13/7

Набрав 7 очков сборная Бразилии с 5-ю забитыми и 1-м пропущенным мячами вышла в плей-офф с первого места. Сербия с 3-мя очками покинула ЧМ с 3-й строчки.

Составы на матч:

Сербия: Стойкович, Рукавина, Коларов, Велькович, Миленкович, Тадич, Костич, Милинкович-Савич, Матич, Ляйич, Митрович.

Бразилия: Бекер, Сильва, Миранда, Марсело, Фагнер, Казимиро, Коутиньо, Паулиньо, Неймар, Жезус, Виллиан.

Главный арбитр матча: Алиреза Фагани.

Предупреждения: Ляйич — 33, Матич — 48, Митрович — 71.

Голы: Паулиньо 36 — 0:1, Сильва 68 — 0:2.