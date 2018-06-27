Нижний Новгород, 27 июня, 2018, 22:33 — ИА Регнум. Говорил я вам, что Коста-Рика сравняет счёт в матче со швейцарцами? И они сравняли. Справедливость восторжествовала. Хоэль Кемпбелл навесил в штрафную, а Кендал Уостон, прыгнув аки Деннис Родман, вколотил мяч в ворота швейцарцев. Браво! Не одним Кейлором Навасом Коста-Рика едина.

Fifa.com Коста-Рика против Швейцарии

Как сообщало ИА REGNUM, сборные Швейцарии и Коста-Рики встречаются на арене «Нижний Новгород». Первый гол в матче забил Блерам Джемаили.

В другом матче группы Е бразильцы обыгрывают сербов с минимальным перевесом.