Идлиб, Сирия, 27 июня, 2018, 22:30 — ИА Регнум. Финансируемая Британией и США организация «Белые каски» готовит масштабную провокацию в Идлибе, сообщил 27 июня журналистам начальник российского Центра по примирению в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Белые каски

По словам Алексея Цыганкова, информация об этом была передана жителями сирийской провинции Идлиб по телефону.

В частности, они сообщили о прибытии 24 июня в город Идлиб автоколонны с эмблемами «Белых касок», перевозившей семь ракет, видеотехнику, средства химзащиты и емкости с неизвестной жидкостью.

«После прибытия четверо неизвестных местным жителям лиц в специальной одежде и средствах индивидуальной защиты занимались снаряжением головных частей ракет привезенной жидкостью и порошком. Снаряженные ракеты затем были увезены грузовиком в направлении населенного пункта Маарет-эн-Нууман», — сказал Алексей Цыганков.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня делегация Британии предложила расширить полномочия ОЗХО, наделив эту организацию правом устанавливать виновных в применении химоружия и привлекать для этого сторонних «независимых» экспертов.