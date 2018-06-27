Москва, 27 июня, 2018, 22:07 — ИА Регнум. «Российская Академия наук должна стать полигоном для развития суперкомпьютерных технологий», — такую идею высказал на заседании президиума РАН 27 июня 2018 года математик, действительный член Российской академии наук Борис Четвертушкин.

(сс) skeeze Суперкомпьютер IBM

«В РАН необходимо создать вычислительный центр, производительностью в 10 PFLOPS, — сообщил он в своем докладе о мерах по развитию суперкомпьютерных цифровых технологий в России. — Это задача на ближайшую перспективу, потому что, если мы отодвинем это на 2025 год, то надо уже говорить о сотнях петафлопс. Этот центр должен быть полигоном для развития современных суперкомпьютерных технологий, чтобы дальнейшее развитие в стране шло с использованием программных и алгоритмических наработок для решения больших задач».

К сожалению, России пока нечего противопоставить миру. Если в США недавно ввели вычислительную систему в 200 PFLOPS, которая обогнала предыдущего лидера — китайский суперкомпьютер (93 с лишним петафлопс), а Япония к 2021 году намерена выйти на машину в 300 PFLOPS, то наш суперкомпьютер «Ломоносов» имеет вычислительную мощность всего лишь в 5 PFLOPS. Разница огромная.

«В России самая большая система 5 петафлопс. Очевидно, что это крайне недостаточно, здесь мы отстаем», — подчеркнул докладчик, отметив, что развитие технологий в современном мире, особенно таких, как bigdata невозможно без мощных суперкомпьютеров.

Сфера их применения уже сегодня невероятно широка: фундаментальные исследования, аэрокосмическая индустрия, ядерная и термоядерная энергетика, разведка и добыча углеводородов, климат и погода, медицина и фармакология, дистанционное зондирование Земли, нано‑ и биотехнологии… Даже сельское хозяйство, как оказалось, не может уже обойтись без суперкомпьютеров.

«Как ни странно, генетика сельского хозяйства требует больших машин, и, в частности, проблема «умного поля» требует обработки большого объема информации», — отметил академик Четвертушкин.

По словам ученого, многие отрасли могут существенно выиграть от использования суперкомпьютерных технологий. Например, испытания в оборонной отрасли можно удешевить в два раза за счет использования моделирования на суперкомпьютерах. Этот порядок цифр аналогичен и в других отраслях.

«Мы видим, что применение суперкомпьютерных вычислений обеспечит прогресс практически во всех направлениях фундаментальной науки, социальной сферы, народно-хозяйственной деятельности, — заявил ученый. — Это залог успешного развития России в следующем десятилетии по всем направлениям. Если мы «выдернем» это, то все направления будут пробуксовывать».

Надо признать, что суперкомпьютеры — вещь дорогая. А потому, как отметил на президиуме первый заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации, академик Григорий Трубников, необходимо объединить усилия разных структур. Такую идею высказал президент Владимир Путин.

«Президент предложил новую сущность — научно-образовательные центры (НОЦ). Это центры, в которых интегрируется академическая наука, университеты сильные и крупный бизнес, — подчеркнул академик Трубников. — Мне кажется, что вскладчину такие суперкомпьютерные центры создать гораздо проще на базе тех же НОЦ. Правильнее было бы отразить межведомственный характер этих будущих центров. Один-два таких центра на уровне десятков петафлопс точно нужно создавать».

По словам представителя Министерства образования, уже готова комплексная научно-техническая программа, которая называется «Цифровой прорыв», одним из инициаторов которой стал МГУ, но с участием всех профильных институтов РАН.

«Это программа о том, что нам нужно не просто вычислительные мощности наращивать, а в программе показан четкий экономический эффект от внедрения и развития суперкомпьютеров. В частности, на 5−7% увеличение добычи нефтепродуктов, снижение весовых характеристик в сфере авиастроения, ощутимое сокращение сроков получения новых лекарств, увеличение достоверности прогнозов погоды, сокращение ущерба от пожаров на 1 млрд рублей ежегодно и т.д.», — отметил Трубников.

По его словам, программа «Цифровой прорыв» «погружена» в Нацпроект «Наука». Представитель Министерства считает, что РАН должна активнее и «энергичнее» подключаться к этой программе.

Так что вряд ли РАН будет полигоном суперкомпьютерных технологий, скорее всего, станет соучастником этого процесса наряду с МГУ и другими крупными игроками на суперкомпьютерном поле.