Кито, 27 июня, 2018, 21:23 — ИА Регнум. Более 250 человек были эвакуированы из-за извержения вулкана на Галапагосских островах в Эквадоре, сообщает 27 июня пресс-служба министерства по управлению рисками.

Boaworm Извержение вулкана

По данным ведомства, извержение вулкана Сьерра-Негра, остававшегося спокойным с 2005 года, было спровоцировано серией землетрясений.

Проснувшийся вулкан расположен на острове Исабеле, самом крупном из островов Галапагосского архипелага. Местные власти отменили занятия в школах и запретили туристам посещение этих районов.

Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.