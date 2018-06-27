Мадрид, 27 июня, 2018, 21:41 — ИА Регнум. Во время диктатуры Франко в Испании из родильных домов исчезли тысячи младенцев, только сейчас начался первый судебный процесс по этому делу, сообщает 27 июня Deutsche Presse-Agentur DPA.

Карл Готлиб Пешель. Лесной царь

В 2000-х годах стало известно, что во времена темного прошлого Испании десятки тысяч младенцев были изъяты из неблагонадёжных семей и переданы семьям, преданно служившим авторитарному режиму Франко.

Обвиняемый врач-гинеколог Эдуардо Вела в суде Мадрида заявил о своей невиновности, в то время как перед зданием суда десятки пострадавших и сочувствующих вышли на демонстрацию.

По оценкам историков и правозащитников, в период правления Франко с 1939 по 1975 г. врачи, медсестры и католические учреждения похитили десятки тысяч детей. На данный момент испанская судебная система насчитывает более 2 тыс. заявлений от пострадавших. Начиная с 1950-х годов детей стали забирать не только у оппозиционеров, но также у малоимущих и матерей-одиночек. Родителям говорили, что ребёнок умер во время родов.

В первом процессе речь идет о случае Инес Мадригал, в 1969 г. она была похищена из роддома у своих родителей. Прокуратура требует одиннадцать лет тюрьмы для гинеколога Вела, который подделал свидетельство о рождении заявителя и зарегистрировал приёмную мать в качестве родной.

«Мне об этой истории ничего не известно», — сказал Вела в начале судебного процесса. «Я ничего не помню», — утверждает 85-летний мужчина.

Врача допрашивали в полиции ещё в 1982 г., после того как в одном журнале было опубликовано интервью одной из пострадавших женщин. Тогда его подозревали в краже детей из роддома Сан-Рамон, в Мадриде, но следствие ни к чему не привело. Только после 2000 года стали известны новые подробности о похищении младенцев.

После первых телепередач про это резонансное дело Мадригал заподозрила свою мать, которая в конце концов призналась в том, что не является её биологической матерью. Женщина была крайне расстроена и в 2010 году подала заявление. Согласно обвинительному заключению прокуратуры, её передали приемной семье при посредничестве священнослужителя. Как предполагают правозащитники, кража детей продолжалась до начала 1990-х годов, поскольку это довольно прибыльный бизнес.