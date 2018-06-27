Санкт-Петербург, 27 июня, 2018, 21:05 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия РФ оставляет за главой петербургского Горизбиркома Виктором Панкевичем право уйти в отставку, поскольку никогда не скрывала своей критики в его отношении. Об этом 27 июня заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

ИА REGNUM Голосование на выборах в Петербурге

«То, что ЦИК России высказывала достаточно много замечаний в адрес Санкт-Петербургской избирательной комиссии и, в частности, ее председателя, не является тайной. Мы об этом не раз говорили. Было серьезное количество жалоб со стороны граждан, которые часто не находили себя в списках избирателей. ЦИК России сделала свои выводы, и они достаточно жёсткие. Мы не скрываем своих оценок. Поэтому, если Виктор Николаевич Панкевич написал заявление об уходе, то это его право», — заявил Булаев.

Информация о том, что Панкевич увольняется из Горзибиркома, появилась 26 июня. Собеседники в Смольном сообщили корреспонденту ИА REGNUM, что, вероятнее всего, Панкевич уйдет уже в начале следующей недели.

На вакантную должность потребуется кандидат, причем и у городского правительства, и у петербургского парламента, да и у влиятельных членов Горизбиркома есть свои взгляды на этот счет.

Заметим, ЦИК проводил неоднократные проверки работы избирательной комиссии Петербурга, которая из года в год после выборов оказывалась в центре скандалов. Осенью 2016 года по итогам думской кампании свои кресла покинули несколько руководителей территориальных избиркомов Петербурга. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала те выборы в Северной столице «циничными».

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Во время президентской кампании 2018 года к Панкевичу и его комиссии возникли новые претензии, в основном, связанные с некорректно составленными списками избирателей — например, некоторые петербуржцы не могли найти себя в списках, кто-то из граждан умудрялся проголосовать по нескольку раз, при этом в списках оказывались умершие люди.

По данным СМИ, Виктор Панкевич может продолжить свою профессиональную деятельность в полпредстве президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.