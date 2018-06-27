Бишкек, 27 июня, 2018, 19:31 — ИА Регнум. «Из числа долгосрочных проектов мы придаем особое значение планам по строительству железной дороги Китай — Киргизия — Узбекистан», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сегодня, 27 июня, на заседании республиканского парламента.

President.kg Сооронбай Жээнбеков

По словам главы государства, он уже обсуждал этот вопрос и с руководством России, и с официальным Пекином — во время недавнего госвизита в Китай.

«Нам необходимо выйти из инфраструктурного тупика и стать транзитной страной, берущей начало с Китая и достигающей морских портов Евразии. Поэтому мы будем активно участвовать в международных проектах в рамках «Великого шелкового пути», — уточнил он.

Кроме того, Жээнбеков отметил, что «в список среднесрочных и долгосрочных инфраструктурных проектов, способных дать толчок развитию экономики страны и улучшению уровня жизни граждан», входят также: альтернативная автотрасса между севером и югом Киргизии, кольцевая дорога вокруг озера Иссык-Куль, дорога Суусамыр — Талас — Тараз, трасса Джалал-Абад — Маданият и проекты восстановления внутренних авиарейсов.

ИА REGNUM напоминает, что в 2002 году китайские власти представили свой проект железной дороги Китай — Киргизия — Узбекистан, протяженность которой по территории Киргизии должна была составить 268 км. При этом маршрут пролегал бы через Торугарт, джайлоо Арпа, Узгенский и Кара-Сууйский районы — вдали от населенных пунктов, но вблизи различных месторождений. В рамках этого проекта предполагалось строительство 95 мостов и 48 тоннелей.

Официальный Бишкек посчитал его нецелесообразным и в 2012 году предложил китайской стороне свой вариант, в соответствии с которым маршрут будет пролегать через Торугарт, Ат-Башинский, Ак-Талинский, Тогуз-Тороузский и Сузакский районы. При этом протяженность железной дороги по территории Киргизии составит уже 380 км, но стоимость проекта будет значительно ниже, чем у китайского проекта, за счет меньшего числа мостов и тоннелей.

Китай и Киргизия до сих пор не пришли к единому мнению по поводу ширины колеи. Киргизская сторона настаивает на применении российского стандарта 1520 мм, китайская — на ширине 1435 мм.

Поскольку у Киргизии нет собственных источников финансирования для реализации этого проекта, то предполагается, что строительство будет вестись на деньги КНР. Взамен Китаю могут предоставить под разработку ряд киргизстанских месторождений.

Отметим, что, по мнению ряда экспертов, обсуждаемый более 10 лет проект железной дороги Китай — Киргизия — Узбекистан в рамках исключительно Киргизии официальному Пекину не особо интересен. Однако как часть регионального проекта, связывающего Китай с Ираном, эта магистраль представляет любопытное дополнение к существующим маршрутам.Читайте также: Последовательно и неотвратимо: что ждет китайские проекты в Киргизии?

По словам экономиста Кубата Рахимова, окупаемость данного проекта для Киргизии является крайне сомнительной, поскольку «на маршруте будет восемь госграниц, две процедуры смены колёсных пар и еще две паромные переправы в Турции — через озеро Ван и через Босфорский пролив».