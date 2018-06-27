Екатеринбург, 27 июня, 2018, 19:08 — ИА Регнум. Чемпионат мира — 2018 невероятен! А группа D в нём пока самая невероятная из всех групп. Ну, кто, кто знал, что немцы останутся за бортом, а шведы и мексиканцы пройдут дальше? И кто знал, что Южная Корея решит исход этой группы?

Fifa.com Матч Южная Корея — Германия

Сборная Германии в Казани встречалась с Южной Кореей. Азиаты потеряли все шансы на выход из группы. Как сообщало ИА REGNUM, ранее они проиграли шведам и мексиканцам. Но вот немцам они дали настоящий бой. Да что там — они совершили реальное чудо! Сборная Германии, точно истеричная женщина, билась и билась о корейских мужчин, но те стояли, будто защитники последнего бастиона. За Южную Корею! За азиатскую родину! А последние минуты корейцы вообще провели в атаке.

Мало вам? Так они взяли и забили. Вдумайтесь: Южная Корея приговорила Германию! Но не сразу! Судья засчитывает оффсайд. Корейцы в шоке. Судья прибегает к главному божеству этого чемпионата мира — системе видеоповторов. И — засчитывает гол!

Вам и этого мало? Так корейцы забили второй гол! Второй гол в решающем матче забивает Южная Корея Германии. Рыдают корейцы. Браво, Южная Корея! Браво!

Ну, когда и с кем на каком чемпионате мира было такое? Сборная Германия не выходит — повторяю: не выходит! — в плей-офф. И проигрывает — повторяю: проигрывает! — в решающем матче Южной Корее Раскатайте это на языке, как желейную конфету. Немецких футболистов теперь наверняка деклассируют на родине, но они виноваты сами — слишком лениво, слишком самоуверенно.

Что тут скажешь? Мой первый прогноз — мимо. Это я про матч сборных Южной Кореи и Германии. Я ставил на победу немцев. Впрочем, простительно, за тридцать три-то матча, правда? Тридцать два я предсказал точно. Тем более, кто мог сказать, что Южная Корея сможет выиграть у немцев? Кто? С другой стороны, диагност я отличный: перед началом ЧМ-2018 я написал, что, во-первых, фаворитов и грандов на этом чемпионате нет, а, во-вторых, у немцев нет классных нападающих. И я оказался прав.

А вот чудес от сборной Швеции я ожидал. И это, безусловно, в первую очередь заслуга скандинавов. Но отдельный привет — и я вам говорил об этом — надо передать мексиканцам. Те всякий раз, блеснув в начале, потом скатываются в яму. В седьмой раз подряд они вышли из группы, но, по всей видимости, опять вылетят из 1/8 финала. А не надо было проигрывать шведам. К тому же так проигрывать! Шведы блестяще выполнили наказ, словно тевтонские рыцари, выстроив эшелонированную оборону в несколько линий, а главное — они не дали разогнаться мексиканцам. И хладнокровно, как профессиональный киллер, уничтожили мексиканцев. Три гола они забили в ворота Гильермо Очоа! 3 — 0 Швеция — Мексика!

Браво группе D! Ждём результатов матчей вечера и узнаем, кто станет соперниками Мексики и Швеции в плей-офф. Как сообщало ИА REGNUM, в 21.00 сыграют Бразилия — Сербия и Коста-Рика — Швейцария.

И повторяю: этот чемпионат мира — лучший в истории! Фантастика!