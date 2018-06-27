Госдуме предложили запретить новые квоты на добычу водных биоресурсов
Москва, 27 июня, 2018, 19:06 — ИА Регнум. Законопроект о запрете новых квот добычи рыбы и биоресурсов в течение 15-летнего срока действия договоров добычи водных биоресурсов внесла в Госдуму член Совфеда Елена Афанасьева, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня.
Действующим законом установлены новые виды квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, новая редакция статьи 30 федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», в которой прописан перечень квот добычи, вступила в силу 1 января 2018 года. На соответствующие виды квот распределяются в том числе общие допустимые уловы водных биоресурсов в морских водах.
«Вместе с тем создается угроза, что в случае установления еще одного или нескольких видов квот добычи (вылова) водных биоресурсов существенно изменятся объемы водных биоресурсов в составе уже имеющихся квот добычи (вылова) водных биоресурсов, которые уже распределены между лицами, у которых возникает право на добычу (вылов) водных биоресурсов и между которыми закреплены доли квот добычи (вылова) водных биоресурсов», — отмечает автор.
Такая ситуация может привести к экономической нецелесообразности ведения бизнеса в рыбном хозяйстве и другим негативным последствиям, отмечает сенатор. Для преодоления такой ситуации Афанасьевой представляется целесообразным запретить устанавливать новые виды квот добычи (вылова) водных биоресурсов в течение пятнадцатилетнего срока действия договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов.