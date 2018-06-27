Москва, 27 июня, 2018, 19:06 — ИА Регнум. Законопроект о запрете новых квот добычи рыбы и биоресурсов в течение 15-летнего срока действия договоров добычи водных биоресурсов внесла в Госдуму член Совфеда Елена Афанасьева, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Действующим законом установлены новые виды квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, новая редакция статьи 30 федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», в которой прописан перечень квот добычи, вступила в силу 1 января 2018 года. На соответствующие виды квот распределяются в том числе общие допустимые уловы водных биоресурсов в морских водах.

«Вместе с тем создается угроза, что в случае установления еще одного или нескольких видов квот добычи (вылова) водных биоресурсов существенно изменятся объемы водных биоресурсов в составе уже имеющихся квот добычи (вылова) водных биоресурсов, которые уже распределены между лицами, у которых возникает право на добычу (вылов) водных биоресурсов и между которыми закреплены доли квот добычи (вылова) водных биоресурсов», — отмечает автор.

Такая ситуация может привести к экономической нецелесообразности ведения бизнеса в рыбном хозяйстве и другим негативным последствиям, отмечает сенатор. Для преодоления такой ситуации Афанасьевой представляется целесообразным запретить устанавливать новые виды квот добычи (вылова) водных биоресурсов в течение пятнадцатилетнего срока действия договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов.