Великий Новгород, 27 июня, 2018, 17:41 — ИА Регнум. В Новгородской области в течение 2018−2019 годов будут построены пять новых детских садов. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на очередном заседании Новгородской областной думы сегодня, 27 июня, депутаты внесли поправки в бюджет региона, предусмотрев на эти цели 455,9 млн рублей федеральных средств, а также 80,3 млн рублей на условиях софинансирования из бюджета Новгородской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

Предполагается, что 330,4 млн рублей из федерального бюджета будут выделены Новгородской области на эти цели в 2018 году, ещё 125,4 млн рублей область получит в 2019 году.

«На эти деньги предполагается строительство пяти детских садов, три из которых будут построены в Великом Новгороде и два в области — в деревне Мойка Батецкого района и в городе Окуловка», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM инициатор внесения поправки в региональный бюджет, лидер фракции «Единая Россия» в Новгородской областной думе Сергей Бусурин.

По его словам, все детские сады (каждый — на 190 мест) будут построены по одному проекту, уже опробованному в Ростове-на-Дону. Проектно-сметную документацию на здания детских садов новгородские власти получили от ростовских коллег безвозмездно, её необходимо только привязать к конкретной местности. На эти цели из бюджета Великого Новгорода будет выделено 18,5 млн рублей: решение о софинансировании сегодня, 27 июня, до заседания регионального парламента оперативно успели принять депутаты думы Великого Новгорода: ради этого очередное заседание думы провели на день раньше.

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Сергей Бусурин напомнил, что в последние годы в Новгородской области были построены новые детские сады в Малой Вишере и Шимске, но в Великом Новгороде столь масштабной стройки детских дошкольных учреждений не было очень давно — со времён перестройки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, острая необходимость в детских садах — главным образом, для детей в возрасте до трёх лет — возникла в активно застраивающихся районах Великого Новгорода: Северном, Псковском и микрорайоне «Ивушки» на Торговой стороне.