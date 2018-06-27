Новгородская область построит пять новых детских садов за два года
Великий Новгород, 27 июня, 2018, 17:41 — ИА Регнум. В Новгородской области в течение 2018−2019 годов будут построены пять новых детских садов. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на очередном заседании Новгородской областной думы сегодня, 27 июня, депутаты внесли поправки в бюджет региона, предусмотрев на эти цели 455,9 млн рублей федеральных средств, а также 80,3 млн рублей на условиях софинансирования из бюджета Новгородской области.
Предполагается, что 330,4 млн рублей из федерального бюджета будут выделены Новгородской области на эти цели в 2018 году, ещё 125,4 млн рублей область получит в 2019 году.
«На эти деньги предполагается строительство пяти детских садов, три из которых будут построены в Великом Новгороде и два в области — в деревне Мойка Батецкого района и в городе Окуловка», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM инициатор внесения поправки в региональный бюджет, лидер фракции «Единая Россия» в Новгородской областной думе Сергей Бусурин.
По его словам, все детские сады (каждый — на 190 мест) будут построены по одному проекту, уже опробованному в Ростове-на-Дону. Проектно-сметную документацию на здания детских садов новгородские власти получили от ростовских коллег безвозмездно, её необходимо только привязать к конкретной местности. На эти цели из бюджета Великого Новгорода будет выделено 18,5 млн рублей: решение о софинансировании сегодня, 27 июня, до заседания регионального парламента оперативно успели принять депутаты думы Великого Новгорода: ради этого очередное заседание думы провели на день раньше.
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Сергей Бусурин напомнил, что в последние годы в Новгородской области были построены новые детские сады в Малой Вишере и Шимске, но в Великом Новгороде столь масштабной стройки детских дошкольных учреждений не было очень давно — со времён перестройки.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, острая необходимость в детских садах — главным образом, для детей в возрасте до трёх лет — возникла в активно застраивающихся районах Великого Новгорода: Северном, Псковском и микрорайоне «Ивушки» на Торговой стороне.