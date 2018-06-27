Краснодар, 27 июня, 2018, 17:00 — ИА Регнум. 2 млн 122 тыс. тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур собрано аграриями Краснодарского края, по данным на 27 июня, сообщили в пресс-службе администрации края.

Джона Анстер Фицджеральд. Уборка урожая

В общей сложности обмолочено 377 тыс. га или 22% от общей площади, отведенной под посевы зерновых и зернобобовых. На полях работают 2,7 тыс. комбайнов.

Близка к завершению уборка озимого ячменя — обмолочено 99% от общей площади. В целом урожай составил 801,1 тыс. тонн, средняя урожайность — 63,8 ц/га. В числе лидеров по урожайности в регионе — Каневской, Ленинградский, Павловский Выселковский и Приморско-Ахтарский районы, где урожайность превышает 70 центнеров с гектара. Валовой сбор пшеницы приближается к 1,2 млн тонн, средняя урожайность 61,7 ц/га. На данный момент урожай собран на 14% площадей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году аграрии Кубани сумели собрать рекордный урожай — 14,7 млн тонн зерновых и зернобобовых.