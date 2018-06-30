В России — шестнадцатый день чемпионата мира по футболу, однодневный перерыв перед играми плей-офф. Матчей сегодня нет, но масса событий.

Иван Шилов ИА REGNUM Чемпионат мира по футболу в России

08:01 29.06.2018 Результаты матчей за 28 июня: Сенегал — Колумбия 0:1. Япония — Польша 0:1. Панама — Тунис 1:2. Англия — Бельгия 0:1.

08:03 29.06.2018 Групповой этап ЧМ-2018 завершён. В плей-офф вышли Россия, Уругвай, Испания, Португалия, Франция, Дания, Хорватия, Аргентина, Бразилия, Швейцария, Швеция, Мексика, Англия, Бельгия, Колумбия и Япония. Чемпионат мира покидают сборные Саудовской Аравии, Египта, Ирана, Марокко, Перу, Австралии, Нигерии, Исландии, Сербии, Коста-Рики, Южной Кореи, Германии, Туниса, Панамы, Сенегала и Польши.

08:04 29.06.2018 В Санкт-Петербурге пройдёт неофициальный чемпионат мира по футболу среди болельщиков. В нём примут участие болельщики старше 25 лет, которые ранее не занимались футболом профессионально. Читайте подробнее: В Санкт-Петербурге пройдёт чемпионат мира по футболу среди болельщиков

08:05 29.06.2018 Худшей на ЧМ-2018 оказалась сборная Панамы. Она, как и сборная Египта, не набрала ни одного очка. Подробно: Определилась худшая сборная на ЧМ-2018

08:07 29.06.2018 Три сборных выиграли в групповом этапе все три матча. Среди них команды Уругвая, Хорватии и Бельгии. Об этом: Три сборные ЧМ-2018 выиграли все матчи

08:24 29.06.2018 Полузащитник сборной России Денис Черышев заявил, что в матче с Испанией команде нужно верить в свои силы и качественно выполнять работу. Читайте также: Игрок сборной России рассказал, что поможет команде в матче с Испанией

08:49 29.06.2018 Первый, кто предоставит достоверные сведения об источнике, распространившем слухи в мессенджерах и соцсетях о смерти тренера сборной Аргентины Диего Марадоне, получит от него награду в $10 тысяч, сообщил его адвокат Матиас Морлу. Подробности в материале: Марадона объявил награду в $10 тыс. «за голову» сообщившего о его смерти

08:58 29.06.2018 В Москве во время чемпионата мира по футболу работают 1525 отелей. Гостиницы справляются с наплывом туристов и болельщиков ЧМ-2018, загруженность составляет в среднем 90%. В центре столицы гостиницы заполнены почти полностью. Некоторые болельщики уже выезжают из отелей, потому что их команды не прошли в 1/8 финала ЧМ-2018, сообщается на портале мэра Москвы. Читайте подробнее: Отели в Москве во время ЧМ-2018 загружены на 90%

09:19 29.06.2018 Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро назначил игроков, которые будут исполнять послематчевые пенальти в случае, если победитель во встрече с Россией не будет определён в основное и дополнительное время. Подробности в материале: Главный тренер сборной Испании назначил пенальтистов на матч с Россией

09:32 29.06.2018 Небольшая фотозарисовка о том, что было вчера у стадиона «Калининград» перед матчем сборных Англии и Бельгии. Болельщик Константин Кучеренко с флагом СССР Английский болельщик-«дракон» в Калининграде Бельгийские фанаты сами у себя брали интервью Болельщицы у стадиона «Калининград» Москвичи на стадионе «Калининград» У калининградского стадиона были и такие «достопримечательности» Фото Андрея Выползова / ИА REGNUM

09:38 29.06.2018 Нападающий сборной Бельгии Миши Батшуайи посмеялся над собой из-за курьёзного эпизода, произошедшего в матче со сборной Англии. Об этом он написал на своей странице в Twitter. «Почему я такой глупый?» — написал Батшуайи. Читайте также: «Почему я такой глупый?» Батшуайи пошутил над собой из-за празднования гола

09:42 29.06.2018 Бразильский футболист Тиаго Силва отказался от своих слов в адрес товарища по команде, нападающего Неймара, передает издание Le Parisien. Подробности в материале: Капитан сборной Бразилии отказался от своих слов в адрес товарища

09:50 29.06.2018 Санкт-Петербург оказался лидером среди 11-ти российских городов, принимающих матчи чемпионата мира по футболу по средней посещаемости игр группового этапа ЧМ. Читайте подробнее: По средней посещаемости матчей ЧМ лидирует Петербург

09:58 29.06.2018 Впервые в истории добившегося выхода российских футболистов из группы на первенстве планеты главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова следует пригласить возглавить национальную сборную Польши, пишут польские СМИ. Читайте также: Станислав Черчесов мог бы возглавить сборную Польши — СМИ

11:43 29.06.2018 Делегация шведского правительства посетит Россию, отменив объявленный ранее бойкот ЧМ-2018, передает издание Аftonbladet со ссылкой на министра иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём. Читайте также: Шведская солидарность с Великобританией распалась: министры едут на ЧМ-2018

12:02 29.06.2018 Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду обладает такими спортивными качествами, что создается впечатление, будто он с другой планеты, заявил 29 июня защитник сборной Бразилии по футболу Роберто Карлос. Об этом: Криштиану Роналду — пришелец, заявил Роберто Карлос

12:17 29.06.2018 Широкофюзеляжный лайнер Boeing 777−300ER авиакомпании «Россия» с участниками ЧМ-2018 на борту впервые совершил посадку в аэропорту «Курумоч» города Самары. Отмечается, что воздушное судно прибыло в Самару из Москвы рейсом FV4015. Об этом: Аэропорт Самары впервые принял лайнер Boeing 777 с участниками ЧМ-2018

12:25 29.06.2018 Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура на странице в соцсети Twitter сообщила, что Фестиваль болельщиков с начала ЧМ-2018 в России посетили уже 5 млн человек. Подробности в материале: ЧМ-2018: Фестиваль болельщиков посетили 5 млн человек

13:09 29.06.2018 В Петербурге болельщик сборной Аргентины перебрал алкоголя в день матча команды Месси со сборной Нигерии и получил травмы. Полицейские отправили его в больницу, а затем делом аргентинца занялся суд. Читайте также: Аргентинского болельщика в Петербурге подлечили, а потом осудили

13:11 29.06.2018 В рабочем графике президента России Владимира Путина изначально предусматривалось посещение только двух мероприятий ЧМ-2018 — церемонии открытия и закрытия, сообщил 29 июня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Читайте также: Песков сообщил о мероприятиях ЧМ-2018, которые есть в графике Путина

13:29 29.06.2018 Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что чемпионат мира по футболу в России проходит отлично, а организаторы работают очень профессионально. Читайте подробнее: Моуринью: «чемпионат мира по футболу в России проходит отлично»

13:57 29.06.2018 Сборная Уругвая по футболу прибыла в Сочи на матч 1/8 финала мирового первенства с командой Португалии. Об этом: Сборная Уругвая прибыла в Сочи на матч с Португалией

14:11 29.06.2018 Международная федерация футбола (ФИФА) порекомендовала сборной России не проводить тренировку на московском стадионе «Лужники» перед встречей 1/8 финала чемпионата мира по футболу с Испанией. Читайте в материале: ФИФА попросила Россию не тренироваться в «Лужниках» перед игрой с Испанией

14:31 29.06.2018 Организацией чемпионат мира (ЧМ) по футболу в России довольны все заинтересованные стороны. Об этом сообщил директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. Читайте также: ФИФА назвала ЧМ-2018 в России «потрясающим»

14:40 29.06.2018 Ростов-на-Дону готовится к встрече участников 1/8 финала ЧМ-2018 — сборных Японии и Бельгии. Так, «самураев» донские казаки готовятся принять в центре донского гостеприимства 30 июня. Когда аэропорт «Платов» примет борт с бельгийскими футболистами, не уточняется. Читайте также: Ростов ожидает участников 1/8 финала ЧМ-2018 — игроков Японии и Бельгии

15:24 29.06.2018 В Минкомсвязи России сообщили — полтора миллиона паспортов болельщика было выдано для посещения стадионов ЧМ-2018 гражданам РФ и иностранным болельщикам. Подробности в материале: Полтора миллиона человек получили паспорта болельщиков ЧМ-2018

15:33 29.06.2018 Спортивные площадки не должны использоваться для выражения «политических символов». Об этом на конференции в московском пресс-центре заявил чрезвычайный и полномочный посол Республики Сербия в РФ Славенко Терзич, комментируя поведение швейцарских футболистов на матче с Сербией, сообщает корреспондент ИА REGNUM 29 июня. «Я не выражаю официальную позицию государства, я сегодня выступаю скорее как простой зритель, хотя я официальный представитель государства. Наша позиция спокойная, и мы не хотим разжигать конфликты между народами и государствами. Сербия уже много раз заявляла, что хочет мира и спокойствия на Балканах. К сожалению, ФИФА должна разбираться в конфликтах. Это плохо, не надо спортивную площадку стадиона использовать для каких-то политических символов», — заявил Терзич. Читайте подробнее: Посол Сербии призвал не превращать спорт в политическую арену

15:41 29.06.2018 Похоже, что матрац стал причиной травмы, которая случилась с игроком сборной Бразилии Марсело и привела к его замене в матче против Сербии, сообщает 29 июня AMNA. «У Марсело был спазм в позвоночнике, но ему уже лучше. Он может сражаться в плей-офф. Времени осталось немного, но я оптимистичен», — сказал врач бразильской сборной Родриго Ласмар, опровергнув также слухи о чрезмерной усталости игрока и сказав, что, скорее всего, виноват слишком мягкий матрац в отеле. Подробности в материале: В травме игрока сборной Бразилии виноват матрац?

15:47 29.06.2018 В Казани к приезду сборной Аргентины появилось граффити с изображением Лионеля Месси. Читайте подробнее: В Казани напротив портрета Роналду нарисовали Месси

15:55 29.06.2018 Россия прекрасно организовала чемпионат мира по футболу — 2018. Об этом в московском пресс-центре заявил чрезвычайный и полномочный посол Республики Сербия в РФ Славенко Терзич, сообщает корреспондент ИА REGNUM 29 июня. Он также выразил благодарность жителям за теплый приём сербской команды. «Наша команда чувствовала себя здесь как дома. Россия показала свою открытую славянскую душу и гостеприимство, и я очень рад, что всё проходит хорошо и без инцидентов», — подчеркнул Терзич. Об этом: Посол Сербии в РФ пожелал российской сборной победы в ЧМ-2018

16:04 29.06.2018 Спокойствия и разумности ждет от игроков сборной Бельгии их главный тренер Роберто Мартинес после блестящего выхода команды в плей-офф. «Победа — это следствие очень хорошей работы. Нельзя создать идеальный сценарий, видя, что великие команды уже выбыли. Мы должны смотреть на себя, мы сильнее, чем были до игры. Столкнувшись с Японией, мы должны быть готовы к этому», — заявил Мартинес. Его коллега и противник, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, в свою очередь сказал: «Я думаю, что они (бельгийцы) лучше контролировали владение мячом. Это было хорошее испытание и игра, которую мы хотели выиграть, но борьба с нок-аутом для нас была самой сильной за десять лет, и потому мы должны были обеспечить защиту ключевых наших игроков. Футболисты, которые играли, отдали всё. Каждый видел уровень, на котором мы играем, но мы должны продолжать его улучшать». Читайте также: «Спокойствие и рассудительность». Бельгия готовится к играм плей-офф

16:08 29.06.2018 До $100 000 может стоить поездка болельщика Аргентины на завтрашний матч в Казань. После яркой победы над Нигерией и выхода Аргентины в следующий этап соревнования, в стране началась паника. Тысячи аргентинцев пытаются купить авиабилеты, забронировать отели и, конечно, найти билеты на игру. Цены буквально взлетели, места на некоторые рейсы продаются втридорога. Более того, цены на авиабилеты показали рост в 500% по сравнению с предыдущим днем поисков. Читайте подробнее: В Аргентине ажиотаж: народ хочет ехать на ЧМ, цена вопроса — до $100000

17:28 29.06.2018 Со второй половины воскресенья 1 июля погода в некоторых регионах России, где проходят матчи мундиаля, изменится в худшую сторону. Прогнозируют жару и ливни, поэтому 1/8 финала для части команд может оказаться тяжёлой, а для других — комфортной. Об этом в московском пресс-центре заявил руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максима Яковенко, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Синоптики заявили об ухудшении погоды и рисках для футболистов на ЧМ-2018

20:06 29.06.2018 Мексиканский карнавал «День мертвых», который собирается организовать в Москве национальный Дом болельщиков Мексики, пройдёт сегодня, 29 июня, только на территории Гостиного двора, хотя ранее сообщало, что карнавал пройдёт у парка ФИФА и даже на Красной площади. Об этом: Мексиканцам разрешили провести карнавал «День мертвых» в Гостином дворе

20:33 29.06.2018 На базу сборной России по футболу в подмосковном Новогорске нагрянул допинг-офицер ФИФА. Российские футболисты оперативно сдали допинг-пробы и продолжили тренироваться. Читайте также: Сборную России по футболу снова проверили на допинг

03:59 Президент России Владимир Путин пригласил белорусского лидера Александра Лукашенко посетить финальный матч ЧМ-2018, который пройдёт 15 июля на московском стадионе «Лужники», передаёт белорусский телеканал СТВ. Подробности в материале: Путин пригласил Лукашенко посетить финальный матч ЧМ-2018

05:09 Футбольный матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2018 Россия — Испания обслужит бригада арбитров из Нидерландов, сообщает пресс-служба ФИФА. Главным арбитром назначен Бьорн Кейперс, а его помощниками — Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Также в качестве резервного судьи будет участствовать франзузский арбитр Клеман Тюрпен. Читайте также: Матч Россия — Испания будет судить арбитр из Нидерландов