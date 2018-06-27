«Удар по мирным населенным пунктам закончится для Азербайджана плохо»
Степанакерт, 27 июня, 2018, 16:09 — ИА Регнум. Азербайджан постоянно проводит учения на линии соприкосновения с карабахскими войсками. Об этом сообщил министр обороны Нагорно-Карабахской Республики Левон Мнацаканян. По его словам, за последний месяц учения практически не прекращаются.
«Участвуют различные силы, охвачены, можно сказать, все спецподразделения. Наибольшее внимание уделяется учениям артиллерийских частей, которые в течение этого года проводились уже несколько раз. В настоящий момент идут учения инженерных подразделений. Это позволяет думать, что они готовятся к каким-то действиям. Сегодня мы уже наблюдаем учения танковых, инженерных и резервных подразделений», — сказал Мнацаканян в интервью изданию hetq.am.
По его мнению, на данном этапе вероятность нападения со стороны Азербайджана мала, но ее нельзя исключать. Постоянно проводимые учения, по словам Мнацаканяна, позволяют думать, что Азербайджан готовится к каким-то действиям.
Как отметил карабахский министр, неожиданностью для армии Карабаха нападение Азербайджана не станет, так как ведется постоянное наблюдение за шагами, которые предпринимают азербайджанские вооруженные силы.
На вопрос о том, а если противник нанесет удар по мирным населенным пунктам, Мнацаканян ответил: «Если по мирным населенным пунктам будет произведен хотя бы один выстрел, для них это кончится очень плохо. Об этом мы предупреждали несколько раз».
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