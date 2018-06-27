Степанакерт, 27 июня, 2018, 16:09 — ИА Регнум. Азербайджан постоянно проводит учения на линии соприкосновения с карабахскими войсками. Об этом сообщил министр обороны Нагорно-Карабахской Республики Левон Мнацаканян. По его словам, за последний месяц учения практически не прекращаются.

hetq.am Левон Мнацаканян

«Участвуют различные силы, охвачены, можно сказать, все спецподразделения. Наибольшее внимание уделяется учениям артиллерийских частей, которые в течение этого года проводились уже несколько раз. В настоящий момент идут учения инженерных подразделений. Это позволяет думать, что они готовятся к каким-то действиям. Сегодня мы уже наблюдаем учения танковых, инженерных и резервных подразделений», — сказал Мнацаканян в интервью изданию hetq.am.

По его мнению, на данном этапе вероятность нападения со стороны Азербайджана мала, но ее нельзя исключать. Постоянно проводимые учения, по словам Мнацаканяна, позволяют думать, что Азербайджан готовится к каким-то действиям.

Как отметил карабахский министр, неожиданностью для армии Карабаха нападение Азербайджана не станет, так как ведется постоянное наблюдение за шагами, которые предпринимают азербайджанские вооруженные силы.

На вопрос о том, а если противник нанесет удар по мирным населенным пунктам, Мнацаканян ответил: «Если по мирным населенным пунктам будет произведен хотя бы один выстрел, для них это кончится очень плохо. Об этом мы предупреждали несколько раз».

Читайте также: Азербайджан подталкивает Армению к нанесению превентивного удара