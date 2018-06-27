Москва, 27 июня, 2018, 15:46 — ИА Регнум. Нефть растет сразу по нескольким причинам. Первая — инвесторы стали активно играть на повышение цен в связи с позицией Госдепартамента США, потребовавшего от своих зарубежных союзников максимально сократить закупки сырья в Иране к ноябрю, когда вступят в силу санкции. Вторая — снижение запасов сырой нефти в американских хранилищах сразу на 9,2 млн баррелей, что является рекордом с сентября 2016 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный инвестиционный стратег ICBF Дмитрий Мурадов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ойл. Нефть. США

Тем не менее если отчет от минэнерго США сегодня, 27 июня, окажется хуже, чем предварительные данные, то можно будет ожидать закрытие позиций и, как следствие, падение цен.

«Без свежего оптимизма нефти будет достаточно сложно продолжить рост в силу сложившейся неопределенности с увеличением активности стран-членов ОПЕК — участники рынка еще не до конца определились с возможными последствиями изменения условий договоренности для баланса спроса и предложения на рынке. В отсутствие новых драйверов котировки продолжат находиться вблизи уровня $76 за баррель и рискуют опуститься ниже к отметке $75 за баррель», — считает эксперт.

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