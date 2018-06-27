Симферополь, 27 июня, 2018, 14:47 — ИА Регнум. Крыму необходим головной Институт развития Черноморского побережья, на финансирование которого будут направляться минимум 3% от всех федеральных денег, выделенных на развитие этих территорий. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Исаак Ильич Левитан. У берега моря. Крым. 1886

«Институт очень важен. Разгромив в стране за 30 лет 1000 НИИ, наши капиталистические комсомольцы превратили любой вопрос в курицу с отрубленной головой. Бегает, кудахчет, разрабатывает дорожные карты, делает громкие заявления, переводит в навоз десятки миллиардов бюджетных рублей — а даже и тех небольших мозгов, что были, нет», — подчеркнул специалист.

В целом, по его мнению, возвращение Крыма дало российскому обществу мощный пассионарный эффект, который можно было использовать для трансформации всей страны, но это так и не было сделано.

«Но хотя бы для геополитики Крым необходимо сделать витриной завтрашней процветающей России — а этого нет. Отработав многие механизмы здесь, мы можем их переносить на всю страну… Например, назначить персонально ответственного за Крым и всё Черноморское побережье и дать ему полномочия для организации развития условно 100-километровой зоны вдоль берега», — считает Юрий Крупнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года власти республики констатировали неисполнение по мероприятиям ФЦП на уровне 11%. Из запланированных работ по проектированию и строительству 250 объектов федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя на сумму 54 млрд рублей было зафиксировано неисполнение на 5,5 млрд рублей. В 2018 году, по словам главы РК Сергея Аксёнова, местные власти только к маю вышли на полное исполнение плановых показателей.