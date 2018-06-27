Санкт-Петербург, 27 июня, 2018, 14:32 — ИА Регнум. В петербургском парламенте вновь с трибуны заявили о необходимости официально высказать позицию Законодательного собрания относительно планов повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM. На этот раз заявление сделал «яблочник» Борис Вишневский. По его словам, ему уже поступают обращения от обеспокоенных граждан, не согласных с предложением правительства.

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Вишневский заметил, что депутаты Заксобрания могут придерживаться разных точек зрения на этот вопрос, так как принадлежат к разным партиям, но, на его взгляд, парламент Петербурга обязан сформулировать свою четкую позицию относительно грядущей реформы.

Напомним, по предложению правительства РФ, для мужчин пенсионный возраст могут поднять на 5 лет, до 65 лет, а для женщин — на 8 лет, до 63 лет.

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Борис Вишневский предложил собранию либо сделать совместное заявление, либо направить отзыв на законопроект в Государственную думу.

«Был разработан проект заявления Заксобрания о недопустимости повышения пенсионного возраста, который мы планировали внести вместе с коллегами из КПРФ, «Партии роста», «Справедливой России», но, к большому сожалению, ввиду крайней занятости нашего глубокоуважаемого юридического управления, мы не успели получить юридическое заключение. Это очень печально», — сказал Вишневский.

Тем не менее он считает необходимым этот вопрос в ЗакСе обсудить. Его соратники будут просить и спикера Вячеслава Макарова, и председателя комиссии по соцполитике Елену Киселеву провести внеочередные заседания для обсуждения этого вопроса.

«Как математик по базовому образованию, я вам за десять секунд объясню смысл этой пенсионной реформы. Средняя пенсия в стране — это дробь. У нее в числителе сумма денег, которая тратится на пенсии, а в знаменателе — число пенсионеров. Вместо того, чтобы увеличить числитель, увеличить объем средств, направляемых на выплату пенсий, правительство предлагает уменьшить знаменатель, сократив число пенсионеров. Вот, собственно, и всё», — сказал Вишневский.

Однако спикер-единоросс Вячеслав Макаров быстро Вишневского успокоил: сегодняшнее заседание вдруг оказалось не последним в весенней сессии, вопреки ожиданиям депутатов.

Так что в следующую среду, 4 июля, в петербургском парламенте всё-таки будут обсуждать вопрос о повышении пенсионного возраста — во всяком случае, на это надеется Вишневский.

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Напомним, сам Макаров убежден: если народу объяснить, что повышение пенсионного возраста приведет лишь к достатку и благополучию всех пенсионеров на годы вперед, то люди поймут причины реформы и согласятся с ней.

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Напомним, в Петербурге 27 июня планировался митинг против повышения пенсионного возраста, заявку КПРФ городские власти согласовали, однако в последний момент согласие отозвали и предложили инициировать такие мероприятия после окончания ЧМ-2018.