Лондон, 27 июня, 2018, 13:48 — ИА Регнум. Как сообщает английское издательство Mirror, «Тоттенхэм» проявляет интерес к выставленному на трансфер 25-летнему форварду «Ливерпуля» Дэнни Ингсу. Последний сезон игрок отыграл не лучшим образом, забив лишь 1 гол в 8-ми матчах Английской Премьер-лиги. В остальных турнирах игрок суммарно выходил на поле 6 раз, в которых смог отметиться 1-й голевой передачей.

Jon Candy Дэнни Ингс

По оценкам портала transfermarkt рыночная стоимость игрока составляет €8 млн. Сумма трансфера может быть существенно ниже из-за желания руководства избавиться от форварда.

Кроме «Тоттенхэма» на трансфер Ингса претендует «Бернли».

Данные игрока:

Рост: 178 см

Вес:73 кг

Дата рождения: 23 июля 1992 года (25 лет)

Город рождения: Винчестер.

Сильные стороны: скоростные качества, природные данные.

Слабые стороны: отсутствие постоянной игровой практики, технические показатели, работоспособность, оборонительные навыки.