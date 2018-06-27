Буэнос-Айрес, 27 июня, 2018, 13:17 — ИА Регнум. Аргентину ждут месяцы экономического спада, заявил глава кабинета министров страны Маркос Пенья. Об этом пишет газета La Nación 27 июня.

Цитата из х/ф «Сталкер». Реж. Андрей Тарковский. 1979. СССР Ухабистый путь

«Вероятно, как уже сказали наши экономисты, что результат внешнего потрясения и валютный кризис будут иметь эффект в виде нескольких месяцев рецессии. Но мы верим, что в любом случае этот год закончится ростом. И в следующем году мы продолжим экономический рост», — сказал глава кабинета министров.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня в Аргентине прошла общенациональная забастовка против политики налоговой и бюджетной корректировки. Международный валютный фонд в июне выделил Аргентине кредит в размере $50 млрд для борьбы с экономическим кризисом.