Москва, 27 июня, 2018, 13:11 — ИА Регнум. Ассоциация российских фармацевтических производителей поддержала решение правительства отказаться от дальнейшей разработки законопроекта, легализующего продажу безрецептурных лекарств в обычных продовольственных магазинах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил генеральный директор ассоциации Виктор Дмитриев.

Елена Черенкова ИА REGNUM Аптека с пандусом. Перово. Москва

«Полностью поддерживаю это решение, — сказал он. — Слава богу, что мы услышаны правительством».

Дмитриев обратил внимание на то, что соответствующий законопроект активно лоббировал экс-вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

«По всей видимости, перемены в правительстве и приход туда Татьяны Голиковой, которая и была в своё время министром здравоохранения и прекрасно понимает все наши чаяния и боли, как раз и изменил ситуацию не просто в нашу сторону, а в сторону здравого смысла», — сказал Дмитриев.

Кроме того, он добавил, что в случае, если бы планы прежнего правительства реализовались, в стране закрылось бы порядка 16 тыс. аптек.

«При этом закрылись бы аптеки не в городах, а в сельской местности, где их плотность и так мала, — сказал Дмитриев. — Также это открыло бы путь для некачественных и фальсифицированных лекарственных средств на прилавки супермаркетов. Сократилась бы доступность рецептурных препаратов для больных с хроническими заболеваниями, потому что те аптеки, которые остались бы на плаву, были бы вынуждены компенсировать свои потери за счёт тех препаратов, цена которых не регулируется».

Напомним, как сообщил «КоммерсантЪ» со ссылкой на департамент соцразвития правительства РФ и официального представителя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой Софию Малявину, федеральные власти прекратили разработку законопроекта, разрешающего продажу безрецептурных лекарств в продовольственных торговых сетях.

Одной из причин провала этого законопроекта стали многочисленные отрицательные отзывы со стороны экспертного сообщества. По неподтверждённым сведениям, инициатором прекращения работы над этим документом оказался Минпромторг РФ.