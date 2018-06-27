Москва, 27 июня, 2018, 18:46 — ИА Регнум. Уменьшение размера санитарно-защитных зон сортировочных станций, объектов обезвреживания и перегрузки твердых коммунальных отходов (ТКО) приведёт к созданию невыносимых условий для жизни людей и дестабилизации общества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил эколог, руководитель общественного движения «Открытый берег» Сергей Менжерицкий, комментируя поправки в столичное законодательство, которые власти Москвы направили в Минприроды.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мусорная свалка видна отовсюду

«Сокращение санитарно-защитной зоны будет означать, что мусорные объекты приблизятся к жилых и прочим административным зданиям. Для огромного количества людей будут созданы невыносимые условия для жизни. Эти люди будут протестовать, выходить на пикеты, митинги, это включит определенную социальную дестабилизацию», — считает Менжерицкий.

Отметим, на сегодняшний день санитарно-защитная зона для объектов мощностью до 40 тыс. тонн ТКО в год составляет 500 метров, для объектов мощностью свыше данного значения — 1000 метров. Согласно документам, зону предлагается сократить до 300 метров. Кроме того, для станций переработки и сортировки отходов «с использованием открытой площадки обращения с принимаемыми отходами» предлагается сокращение зоны с 1000 до 500 метров.

Уменьшение таких зон может быть связано с идеей создания «погрузочно-разгрузочных железнодорожных кластеров». Известно, что Минприроды ранее обсуждало с РЖД возможность организации вывоза мусора из Москвы в другие регионы, однако найти компромисс по тарифам с РЖД пока не удалось.

По мнению Сергея Менжерицкого, ввиду отсутствия отдельных рельсов для мусорных поездов и специальных герметичных ёмкостей, огромные объёмы отходов будут вывозиться по одной дороге с пассажирскими поездами, что доставит немало дискомфорта населённым пунктам и их жителям.

«Сейчас время отпусков, люди активно едут на юг, они будут соседствовать с этими огромными мусорными составами. Это постановка под вопрос санитарного состояния тех людей, которые передвигаются в пассажирских поездах. Угроза населённым пунктам, которые находятся непосредственно возле железнодорожного полотна», — подчеркнул эколог.

Кроме того, согласно документам, на которые ссылается «Коммерсант», законом предлагается предусмотреть возможность строительства и эксплуатации в субъектах РФ площадок «накопления обработанных твёрдых коммунальных отходов для складирования отходов на срок до семи лет». Сейчас максимальный срок хранения отходов на временных площадках составляет 11 месяцев.

«Я считаю, что формулировка «площадка для временного хранения мусора» — это завуалированное название тех же самых мусорных полигонов. У нас власть очень быстро меняет свои решения и продлевает их. Сейчас называется «площадка для временного хранения мусора», туда валят всё, ещё семь лет валить будут, накопится гигантская гора, а потом решат продлить ещё на семь лет, как это происходило с полигонами. В итоге это будет тот же самый мусорный полигон, только по-другому названный», — уверен Менжерицкий.

Также предлагается внести поправки в Градостроительный кодекс столицы, которые отменят проведение общественных слушаний при изменении вида разрешённого использования земель для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Обязательные публичные слушания в ходе проведения государственной экологической экспертизы при строительстве мусорных объектов могут заменить «на решение специальной комиссии».

По мнению Менжерицкого, подобные предложения властей не решают проблемы, а лишь усугубляют их временными экстренными мерами, что в будущем приведёт к плачевным последствиям для всего общества. Яркий тому пример — массовое отравление школьников и протестные митинги в подмосковном Волоколамске.

«Кардинально решить проблему может только современная индустрия переработки мусора, но её тормозит наличие гигантской коррупционной составляющей, так как огромное количество наших чиновников и тех силовиков, которые их «крышуют» заинтересованы в сохранении того способа утилизации мусора, который сейчас есть, потому что эти полигоны приносят гигантские прибыли», — заключил эколог.

Напомним, ранее «Коммерсант» опубликовал информацию о том, что власти столицы обратились в Минприроды с просьбой упростить создание мусорных объектов и их эксплуатацию.

Как сообщало ИА REGNUM, проблема ещё одной из подобных «площадок для временного хранения мусора» уже проявилась в подмосковной Рузе — стихийно образованная свалка «Щелканово» грозит превратиться в очередной полигон ТКО с нарушениями правил эксплуатации.

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