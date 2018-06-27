Рим, 27 июня, 2018, 12:34 — ИА Регнум. Новый закон, который упростит правила покупки и хранения оружия в собственном доме для самообороны, входит в число приоритетов итальянского правительства, сообщил в среду, 27 июня, на своей странице в Twitter вице-премьер страны, глава МВД Маттео Сальвини.

Цитата из х/ф «Большое ограбление поезда». Реж. Эдвин Портер. 1903. США Стрелок

Социологические опросы показывают, что 39% граждан страны выступают за упрощение правил владения оружием для самообороны, сообщает Il Messaggero. Еще три года назад этот показатель составлял лишь 26%.

В стране также выросло и число граждан, обладающих лицензией на владение оружием: по итогам прошлого года общее число выданных лицензий приблизилось к отметке 1,4 миллиона, что на 20% выше, чем тремя годами ранее.