Ростов-на-Дону, 27 июня, 2018, 12:33 — ИА Регнум. Ростовская область в 2018 году вряд ли выбьется в лидеры по сбору урожая в России. Засуха может оставить регион не только без очередного рекорда, но и без показателя 2017 года. Об этом заявил донской министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский, сообщает ИА REGNUM.

Donland.ru Сбор урожая

«В прошлом году в Ростовской области был установлен рекорд по сбору зерна — 13,5 млн тонн зерновых. Конечно, из-за неблагоприятных погодных условий весны и лета текущего года такой рекорд по валовому сбору, как был в прошлом году, мы вряд ли сможем повторить, но показатель ожидается в пределах среднего объема производства зерновых», — сказал он.

Вместе с тем Донской край вполне сможет обеспечить себя хлебов и даже отправить часть урожая на экспорт.

Рачаловский отметил также, что уборочная кампания на Дону набирает обороты. Полным ходом развернули работы аграрии южных районов. Сбор каравая ведётся в 24 из 43 районов. Сельхозтехника уже прошлась по площади 75 тыс. гектаров (2,5% от всех уборочных площадей). Лидерами жатвы-2018 пока названы Песчанокопский, Зерноградский, Заветинский, Ремонтненский и Орловский районы

Как ранее сообщало ИА REGNUM, селянам Ростовской области предстоит в уборочную страду убрать зерновые и зернобобовые культуры на площади, превышающей 3 млн гектаров.