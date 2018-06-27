Санкт-Петербург, 27 июня, 2018, 12:12 — ИА Регнум. Парламентские расследования отныне будут официально возможны в Санкт-Петербурге. Депутаты Законодательного собрания дали себе такое право, приняв соответствующий документ в третьем чтении в среду, 27 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Если закон подпишет губернатор, парламентарии Северной столицы смогут официально расследовать деятельность чиновников и должностных лиц муниципалитетов. Для этого потребуется инициативная группа из 10 или более депутатов.

В качестве оснований для такого вмешательства народные избранники прописали случаи нарушения прав и свобод человека, неисполнения городского бюджета и территориальных фондов, нарушения установленного порядка распоряжения городской собственностью и прочие. Заметим, по таким критериям уже сейчас под угрозой расследования могут очутиться сразу несколько комитетов Смольного.

После инициирования расследование поручат специальной комиссии, которую создадут по такому случаю, в нее должны войти представители всех фракций Законодательного собрания. В итоге депутаты смогут обратиться в правоохранительные органы, рекомендовать уволить проштрафившихся чиновников, выразить им недоверие или назначить штраф.

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Напомним, угрозы о принятии закона о парламентском расследовании впервые прозвучали из уст представителей «Единой России» с трибуны Мариинского дворца, когда очередные попытки пожаловаться на главу Центрального района Андрея Хлуткова в Смольный не увенчались успехом — губернатор Георгий Полтавченко так и не заметил проблем в его работе и увольнять его не собирается.

Борьба спикера Заксобрания, главного городского единоросса Вячеслава Макарова и экс-главы района, депутата Марии Щербаковой с Хлутковым продолжается уже длительное время, причем Макаров не скрывал, что, помимо всех бед, которые администрация Хлуткова якобы доставила народной избраннице Щербаковой, новый глава еще и вмешивается в работу муниципалитетов и районной ячейки «ЕР», что, судя по всему, и является основной причиной конфликта.

С прошлой недели история получила неожиданное продолжение: Щербакова в очередной раз направила Полтавченко депутатский запрос при поддержке 42 коллег, где снова призвала губернатора привлечь Хлуткова к административной ответственности за препятствия в ее депутатской работе. Однако в воскресенье внезапно публично извинилась за свои слова и обвинения отозвала.

Накануне Георгий Полтавченко упомянул об этом «заднем ходе» на заседании городского правительства, когда представитель ЗакСа в Смольном Михаил Бродский взял слово и под предлогом комментариев по другой теме вновь упомянул о проблеме Хлуткова и Щербаковой. Бродский также заявил, что «не всё благополучно» в отношениях между Смольным и Мариинским дворцом, упомянул он и об «этике взаимоотношений», а также о том, что парламент полагает, что энергию, которая тратится «на интриги внутри команды», лучше было бы направить на достижение общих целей.

Георгий Полтавченко довольно жестко отреагировал на эти пассажи, заявил, что первый раз слышит о каких-то проблемах, а если они и есть, то обнародовать их считает неуместным, претензии же спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, если они имеются, должен высказать ему лично.