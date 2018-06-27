Канберра, 27 июня, 2018, 11:51 — ИА Регнум. Новый способ восстанавливать повреждения спинного мозга выявили австралийские учёные. Проведя серию исследований на аквариумных рыбках дарио-рерио, специалисты университета Монаш установили, что регенерировать нейронам в повреждённых участках спинного мозга помогла терапия стволовыми клетками. Об этом сообщает сайт Neurosciencenews.

Анри Матисс. Красные рыбки. 1911

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В целях эксперимента ученые намеренно повредили спинной мозг рыбке, вызвав его паралич, а затем для восстановления использовали стволовые клетки. Наблюдения под микроскопом показало, что клетки в областях, прилегающих к травмированному месту, начинали активизировать и делиться. В результате в течение четырёх дней взрослая особь рыбки полностью восстанавливалась. Процесс регенерации у мальков занял всего несколько дней.

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По мнению учёных, изучения этого процесса на молекулярном и генетическом уровнях позволит узнать, можно ли применять терапию стволовыми клетками при травмах спинного и головного мозга у людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее методы, которые могут помочь восстановить работу конечностей после перенесённого инсульта, установили американские учёные. Выяснилось, что для этого необходимо проводить неинвазивную микрополяризацию и магнитную стимуляцию моторных зон коры головного мозга.