Москва, 27 июня, 2018, 11:36 — ИА Регнум. Минэнерго России завершило разработку проекта программы модернизации тепловых электростанций (ТЭС) страны. Соответствующие документы были опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Александр Дейнека. Открытие колхозной электростанции. 1952

Согласно данным проекта, в рамках программы предусмотрена модернизация до 39 ГВт энергетических мощностей суммарной стоимостью не превышающих 1,35 трлн рублей. Срок реализации нового проекта — 2035 год.

Добавим, программа модернизации в ноябре 2017 года в целом была одобрена президентом РФ Владимиром Путиным, ее общая стоимость тогда была оценена в 1,35 трлн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам совещания по вопросам развития электроэнергетики, состоявшегося 14 ноября 2017 года, Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить рост тарифов на электроэнергию не выше уровня инфляции.

Также министерствам и ведомствам было поручено разработать механизмы привлечения инвестиций в модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики.

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