Пхеньян, 27 июня, 2018, 11:11 — ИА Регнум. Несмотря на обещания «стремиться к ядерному разоружению», власти КНДР продолжают модернизацию ядерного научно-исследовательского центра в Йонбёне, сообщает со ссылкой на данные мониторинговой группы британское издание The Guardian.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

К такому выводу в группе 38 North пришли на основании снимков, сделанных коммерческими спутниками 21 июня. По словам ее представителей, на территории центра была усовершенствована система охлаждения для реактора по наработке плутония, возведено два новых непроизводственных здания, а также закончено строительство нового здания инженерного здания. Продолжается строительство других объектов.

«В Йонбёне продолжается развитие инфраструктуры», — отметила Джинни Таун, управляющий директор группы на своей странице в Twitter.

«[Это развитие событий] подчеркивает, почему настоящие соглашение носит обязательный характер, а не просто заявление о высоких целях», — добавила она.

Напомним, результатом встречи президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына стало соглашение, согласно которому Пхеньян будет работать на достижение ядерного разоружения Корейского полуострова.

Эксперты отмечают, что вероятность отказа КНДР от ядерного оружия невелика, если учесть прошлые шаги США и их союзников, такие как вторжение в Ливию, отказавшуюся от собственной ядреной программы в начале 2000 годов, а также одностороннего выхода Трампа из Совместного всеобъемлющего плана действий — ядерной сделки с Ираном.

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Необходимо также отметить, что 38 North является программой Американо-корейского института (USKI) в рамках Школы продвинутых международных исследований ими Пола Х. Ница при Университете Джона Хопкинса. Программу возглавляют бывший сотрудник Государственного департамента США Джоэл С. Вит и заместитель директора USKI Джинни Таун.