Москва, 27 июня, 2018, 11:02 — ИА Регнум. Налоговый маневр имеет целью модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, отвечая на вопросы членов Совфеда.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

«Предложение по налоговому маневру заключается в том, что в течение шести лет будем снижать экспортные пошлины и увеличивать внутреннее налогообложение. Ресурсы будут возвращаться нефтеперерабатывающим компаниям для стимулирования их модернизации», — сказал министр, отметив, что «не приведет к закрытию заводов, которые занимаются этим бизнесом».

Он напомнил, что правительство приняло решение о снижении акцизов на топливо в 2018 году, а также предприняты меры, чтобы дорожные фонды регионов продолжали наполняться.

«Задача маневра — модернизация нефтеперерабатывающих компаний, реализация (маневра) также преследует цель отмены экспортных пошлин и выравнивание условий для экспорта нефти и нефтепродуктов», — указал Силуанов.

Существующая сейчас дифференциация, разница между экспортом нефти и нефтепродуктов, направлялась на модернизацию производства, но не все ее совершили, констатировал министр.

«Мы даем дополнительный срок — шесть лет, чтобы процесс был произведен, и мы получим новое качество нефтепереработчиков», — заявил Силуанов.