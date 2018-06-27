Хабаровск, 27 июня, 2018, 10:17 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Хабаровского края Дмитрий Волков, отвечавший за комплексное развитие Комсомольска-на-Амуре, уволен. Москвич Волков ранее предрек скорое исчезновение чиновников, а также критиковал название «Дальний Восток», считая, что именно оно мешает макрорегиону полноценно развиваться, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отставка

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В региональных СМИ обсуждается возможность участия Дмитрия Волкова в выборах губернатора Хабаровского края, которые пройдут в сентябре 2018 года.

«Не исключено, что Дмитрий Волков примет участие в губернаторских выборах в сентябре. Слухи о его намерениях баллотироваться ходили давно», — сообщило ИА Востокмедиа.

«Это именно слухи, которые не имеют под собой ровно никаких оснований. Куда бы не пошёл после увольнения Дмитрий Волков, но он — человек, встроенный в систему государственной власти. Вячеслав Шпорт — кандидат, которого выдвинула на выборы партия власти, «Единая Россия». Представить себе, что Волков пойдёт против партии власти невозможно даже при наличии очень богатого воображения — этого не может быть, просто потому, что не может быть никогда», — поделился мнением политтехнолог Константин Скрипников.

За то время, что Дмитрий Волков отвечал за комплексное развитие Комсомольска-на-Амуре, население города уменьшилось на 1300 человек, из них половина уехала в поисках лучшей доли в другие регионы страны, остальные умерли.

Доход Дмитрия Волкова за 2017 год составил 2,7 млн рублей. В собственности у чиновника имеется земельный участок и легковой автомобиль Тойота Камри. В пользовании у зампреда есть также две квартиры — 48 и 68,2 кв. метра.

Как сообщало ИА REGNUM, зампред правительства Хабаровского края Дмитрий Волков отличился нестандартными мыслями. Например, он утверждал, что чиновники в государстве скоро совсем исчезнут. Он также сообщал в интервью СМИ, что ему не нравится название «Дальний Восток» и если макрорегион переименовать, то и жизнь в нем сразу изменится.

Судя по всему, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, коренной дальневосточник, имеет более консервативное мнение по этому поводу. Видимо, поэтому, он решил подписать прошение об отставке Дмитрия Волкова. Кто теперь станет курировать развитие города Юности — пока не сообщается.