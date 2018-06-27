Тель-Авив, Израиль, 27 июня, 2018, 09:54 — ИА Регнум. Вооруженные силы Израиля нанесли воздушные удары по объектам партии ХАМАС в секторе Газа, сообщает 27 июня Anadolu.

Михаил Авилов. Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта. 1914-1917

Военные подчеркнули, что акт агрессии в отношении Палестины был осуществлен в ответ на ракетные удары по израильской территории, осуществленные, как считают в Тель-Авиве, партией ХАМАС.

Напомним, с конца марта 2018 года эскалация напряженности между Израилем и Палестиной значительно возросла. Причиной тому стали убийства более сотни палестинцев израильскими военными.