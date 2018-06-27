Вашингтон, 27 июня, 2018, 09:44 — ИА Регнум. В военном ведомстве США отметили, что в случае полномасштабного военного столкновения американской армии с такими противниками, как Россия или Китай, преимущество на поле боя получит та сторона, которая эффективнее использует свои средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом со ссылкой на документ Центра по оценке и изучению опыта боевых операций армии США пишет RT.

Цитата из х/ф «Доктор Стрейнджлав». Реж. Стэнли Кубрик. 1964. США, Великобритания Совещание в Пентагоне

По словам начальника штаба армии США генерала Марка Милли, «одним из главных козырей любого из этих противников (Россия или Китай, — прим. ИА REGNUM ) на поле боя будет использование электромагнитного излучения».

Также американский военачальник заявил, что применение противниками США средств РЭБ способно дать им преимущество на поле боя.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года глава стратегического командования США генерал Джон Хайтен заявил, что, хотя у США нет доказательств наличия у России гиперзвукового оружия, однако в этом вопросе президенту РФ Владимиру Путину стоит доверять, поскольку эксперты США наблюдали за тем, как РФ и Китай тестировали гиперзвуковое оружие.

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