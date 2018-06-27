Москва, 27 июня, 2018, 09:19 — ИА Регнум. Сырьевые трейдеры 26 июня нашли сразу несколько поводов для покупок нефти, отправив котировки Brent к максимумам середины июня. С утра в Азии актив коснулся уровня $76,60, который выступил в роли локального сопротивления. заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Довольно веским предлогом для удорожания черного золота послужила позиция Америки, которая потребовала от стран-союзников свести импорт нефти из Ирана к нулю до ноября, когда в силу вступят санкции, которые Трамп возобновил в прошлом месяце. Катализатором подъема стали данные API, отразившие сокращение запасов сырой нефти сразу на 9,22 млн баррелей, что стало рекордным значением с сентября 2016 года», — пояснил эксперт.

Запасы бензина и дистиллятов выросли, но в рамках прогнозных оценок. Теперь у игроков несколько завышена планка ожиданий в преддверии официального отчета минэнерго США — если цифры окажутся хуже, среди игроков может возникнуть тяга к фиксации прибыли.

«С технической точки зрения котировкам сейчас нужно удержаться над уровнем $76, чтобы продолжить путь на север, где после пробоя области $76,60 баррель нацелится на $77. Однако без свежих драйверов Brent будет непросто привлечь дальнейшие покупки в силу наличия неопределенности с увеличением добычи ОПЕК — игроки продолжают оценивать потенциал влияния изменения условий сделки на баланс спроса и предложения в мире», — отметил Мащенко.

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