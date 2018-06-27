Москва, 27 июня, 2018, 09:13 — ИА Регнум. На вечерних торгах 26 июня рубль отыграл часть внутридневных потерь, но остался в минусе по итогам сессии. Доллар, который в моменте касался отметки 63,30 руб., финишировал в районе психологического уровня 63 рубля на фоне практически повсеместного спроса на американскую валюту, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекc Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Несмотря на недавнее восстановление, «россиянин» остается уязвимым. Поддержка со стороны налогового периода была минимальной. Санкционная тематика продолжает отпугивать спекулянтов, как и общие тревожные сигналы со стороны развивающегося сегмента. Угроза торговой войны тоже играет против рубля, который относится к категории рисковых активов. Из внутренних факторов в краткосрочной перспективе угрозу представляет аукцион Минфина 27 июня, который станет лакмусовой бумажкой спроса на отечественные активы. Если ведомство не сможет разместить ОФЗ на 20 млрд рублей, давление на рубль только усилится», — пояснил эксперт.

Спасти ситуацию, или как минимум сгладить негатив, может дорогая нефть. Brent заметно прибавила в весе накануне из-за угрозы обвала спроса на иранскую нефть под давлением со стороны Трампа, который требует от своих союзников полного прекращения закупок черного золота из этой страны.

«Если актив будет и далее пользоваться спросом и минует фиксацию прибыли, этот фактор ограничит потенциальное давление на российскую валюту. Таким образом, в краткосрочной перспективе рубль, скорее всего, будет удерживаться в привычном диапазоне, хотя при стечении неблагоприятных обстоятельств доллар вполне может протестировать область 63,30 руб.», — считает Ковалев.

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