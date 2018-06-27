Москва, 27 июня, 2018, 07:33 — ИА Регнум. Рубль большую часть времени 26 июня находился под давлением. Пара доллар/рубль повышалась до 63,27 руб., евро/рубль — до 73,83 руб. Негативное влияние на курс оказали валютные интервенции Минфина и падение индекса государственных облигаций России (RGBI). Минфин покупает валюты в рамках бюджетного правила. Индекс RGBI упал на 0,18% до 139,96, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

В ходе американских торгов рубль отыграл часть потерь у доллара и вышел в небольшой плюс к евро. Укреплению рубля способствовала подорожавшая нефть на 3.3% на сообщениях, что Штаты склоняют своих союзников сократить объемы импортируемой из Ирана нефти до нуля к 4 ноября. На них курс доллара снизился до 63,12 руб., курс евро — до 73,42 руб.

На валютном рынке серьезных изменений не наблюдается. Курс доллара стабилизировался на уровне 63,00 руб., курс евро — на 73,43 руб. Сегодня, 27 июня, в центре внимания участников рынка будут находиться аукционы Минфина РФ и динамика RGBI. На двух аукционах ведомство планирует продать ОФЗ на общую сумму 20 млрд рублей. Если они провалятся, индекс RGBI полетит вниз. А за ним двинется курс рубля.

На данный момент курс рубля стабилен к иностранным валютам и неизвестно, сколько он ещё пробудет в этом состоянии.

Напомним, 26 июня по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 24 коп. (+0,39%), до 62,78 руб., курс евро понизился на 2 коп. (-0,03%), до 73,42 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3.9 млрд (-5,1%), евро/рубль — 433,9 млн евро (+8,57%).

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