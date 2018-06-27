Вена, 27 июня, 2018, 06:00 — ИА Регнум. Украина продолжает эскалацию вооруженного конфликта в Донбассе, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко на открытии ежегодной конференции ОБСЕ по проблемам безопасности в Вене, сообщает пресс-служба МИД России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

Грушко подчеркнул, что украинские законы о «реинтеграции Донбасса», «Об образовании» и начало «операции Объединенных сил» подрывают процесс мирного урегулирования и приводят к новым жертвам в Донбассе. Дипломат выразил надежду, что ОБСЕ будет способствовать выполнению Киевом Минских соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины в нарушение Минских соглашений перебросили к линии соприкосновения танки и гаубицы.