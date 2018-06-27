Пекин, 27 июня, 2018, 05:34 — ИА Регнум. Пекин добавил еще 2 тыс. стюардов на четырех ветках метро с целью улучшить качество обслуживания пассажиров, сообщает 26 июня газета Beijing Youth Daily.

Jorge Láscar В пекинском метро

Начиная с 20 июня количество стюардов в вагонах на ветках 5, 6, 10 и Батун было увеличено. В их задачи входит пресекать попрошаек, бродячих музыкантов, распространителей листовок, а также граждан, ведущих себя нецивилизованно. ПО информации обслуживающей метро компании Beijing Subway Co. Ltd, количество попрошаек и музыкантов на линиях 1 и 2 значительно сократилось с момента введения дополнительных патрулей.

Отметим, что общая длина пекинского метро достигла к концу 2017 году 608 км. Нынешнее увеличение числа стюардов стало вторым крупным за поседнее время. С июня 2017 года было нанято более 1100 стюардов, которые начали трудиться на линиях 1, 2, 4.