Граждане России смогут быстрее получить визу в Испанию
Москва, 27 июня, 2018, 03:06 — ИА Регнум. Процедура оформления виз гражданам России в Испанию сокращена до четырех рабочих дней, сообщает генконсульство Испании в Москве в своем официциальном Twitter.
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Флаг Испании
Отмечается, что ранее процедура оформления визы занимала пять дней, а с 28 июня оформление визы займет для российских туристов на день меньше.
Как сообщало ИА REGNUM, на московских улицах появились рекламные плакаты с приглашением граждан России посетить Бразилию.