Москва, 27 июня, 2018, 03:06 — ИА Регнум. Процедура оформления виз гражданам России в Испанию сокращена до четырех рабочих дней, сообщает генконсульство Испании в Москве в своем официциальном Twitter.

Pixabay.com Флаг Испании

Отмечается, что ранее процедура оформления визы занимала пять дней, а с 28 июня оформление визы займет для российских туристов на день меньше.

Как сообщало ИА REGNUM, на московских улицах появились рекламные плакаты с приглашением граждан России посетить Бразилию.