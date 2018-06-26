Лондон, 27 июня, 2018, 02:14 — ИА Регнум. Королева Великобритании Елизавета II дала королевскую санкцию на выход страны из Евросоюза, заявил спикер Палаты общин Джон Беркоу, сообщает Reuters.

Brexit

Беркоу уведомил нижнюю палату парламента, что королевская санкция на акт о выходе из Евросоюза получена. Новость вызвала апплодисменты у членов Консервативной партии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании издан закон о выходе из Евросоюза, согласно которому страна выйдет из состава ЕС через девять месяцев.