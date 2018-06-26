Пекин, 27 июня, 2018, 00:53 — ИА Регнум. В Пекине открылся первый китайско-африканский форум по обороне и безопасности, в котором участвуют представители 50-ти стран Африканского союза (АС), сообщает 26 июня Синьхуа.

玖巧仔 Китай и Африка

Председательствует на форуме Министр национальной обороны КНР Вэй Фэнхэ.

В программе форума обсуждение проблем Африканского континента, наращивание членами АС потенциала в области обороны и безопасности, а также знакомство африканских участников форума с видами Вооруженных Сил КНР — Сухопутными войсками, ВМС и ВВС.

Одновременно, по сообщениям информационного агентства, в китайской столице собрался четвертый форум китайско-африканского сотрудничества в сфере СМИ, на котором под председательством заместителя руководителя Отдела пропаганды ЦК КПК и Главного государственного управления КНР по делам телевидения и радиовещания Не Чэньсиподписано 12 соглашений о сотрудничестве.