Санкт-Петербург, 27 июня, 2018, 00:36 — ИА Регнум. Капитан и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси обещал навязать суровую борьбу сборной Франции в плей-офф чемпионата мира, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Аргентинские фанаты в масках футболистов

По словам Месси, аргентинцы смотрят каждую игру турнира, насколько им хватает времени, и видели все матчи Франции.

«У них очень хорошие игроки, очень взрывные, быстрые, они могут переломить игру. Но я знаю по клубу некоторых людей, знаю, как они играют спереди, сзади, знаю, кто они, знаю, что против них нужно предпринимать. И обещаю вам, что игра не будет простой», — заявил Месси.

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Напомним, 26 июня в тяжелейшем матче со сборной Нигерии аргентинцам удалось вырвать победу со счетом 2:1. Первый гол в сборной Аргентины забил Месси, второй — Рохо.