Месси: Мы здорово настрадались в матче против Нигерии
Санкт-Петербург, 27 июня, 2018, 00:19 — ИА Регнум. Сборная Аргентины не ожидала, что нигерийская команда доставит им столько неприятностей в матче за выход в плей-офф. Об этом заявил журналистам капитан аргентинцев, нападающий Лионель Месси, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Мы правда страдали сегодня, настрадались здорово, на кону стояло всё. Конечно, нас просто отпустило, когда Рохо (второй) гол забил. Это был трудный матч», — признал Месси.
В сегодняшней игре Аргентина повела, но затем получила гол с пенальти, ничья же аргентинцев категорически не устраивала.
«Мы контролировали мяч в первой половине, создавали голевые моменты, думали, что второй тайм будет таким же, но ничья усложнила положение. Мы стали нервничать, нам казалось, что время просто летит», — сказал аргентинский форвард.
Месси признал, что Аргентина провела не лучшие свои игры в начале турнира — против Исландии и Хорватии.
«Мы знали, что сегодня будет непростой вечер. Но мы не думали, что так будем мучиться. Мы прошли дальше, но, к сожалению, было очень трудно», — подтвердил Месси.