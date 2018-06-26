Санкт-Петербург, 27 июня, 2018, 00:19 — ИА Регнум. Сборная Аргентины не ожидала, что нигерийская команда доставит им столько неприятностей в матче за выход в плей-офф. Об этом заявил журналистам капитан аргентинцев, нападающий Лионель Месси, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Аргентинские фанаты у стадиона перед матчем

«Мы правда страдали сегодня, настрадались здорово, на кону стояло всё. Конечно, нас просто отпустило, когда Рохо (второй) гол забил. Это был трудный матч», — признал Месси.

В сегодняшней игре Аргентина повела, но затем получила гол с пенальти, ничья же аргентинцев категорически не устраивала.

«Мы контролировали мяч в первой половине, создавали голевые моменты, думали, что второй тайм будет таким же, но ничья усложнила положение. Мы стали нервничать, нам казалось, что время просто летит», — сказал аргентинский форвард.

Месси признал, что Аргентина провела не лучшие свои игры в начале турнира — против Исландии и Хорватии.

«Мы знали, что сегодня будет непростой вечер. Но мы не думали, что так будем мучиться. Мы прошли дальше, но, к сожалению, было очень трудно», — подтвердил Месси.